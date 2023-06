Nintendo enthüllt neues „Super Mario Bros.“-Game

Neben dem neuen Mario-Game hat Nintendo noch einige weitere bevorstehende Veröffentlichungen angekündigt: So soll am 17. November ein Remake des nur in Japan erschienenen Super-Nintendo-Klassikers „Super Mario RPG“ erscheinen. Pokémon-Fans dürfen sich auf „Detective Pikachu Returns“ (kommt am 6. Oktober) freuen, Rennfahrer über die bevorstehende Veröffentlichung neuer Strecken für den Kult-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“ sowie den vierten Teil der unkonventionellen Strategiespielreihe „Pikmin“.