In diesem Knast müssen Häftlinge kalt duschen

So freundlich und bemüht die 127 Justizwachebeamten im Klagenfurter Stadtgefängnis auch sind - hier eine Strafe absitzen zu müssen, ist derzeit wohl besonders unangenehm: Zum einen fehlt es in dem alten Gemäuer an Platz, um die 350 Insassen adäquat unterbringen und beschäftigen zu können - und zum anderen ist die Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen. Eine Dusche wird dieser Tage zum Luxus!