Was ist mit den Tschetschenen los?

Toxische Mischung aus Nationalstolz, strengem Islam und Gewalterfahrung

So ist Gewalt für viele Tschetschenen durch den grausamen Bürgerkrieg nah und auch der Nationalstolz ein großer - eine grundsätzlich toxische Mischung. Gepaart mit einer meist strengen Auslegung des Islam samt patriarchaler Über-Männlichkeit und einem Hang zu Kampfsport und Waffen macht das zu Recht vielen Österreichern Angst. Dass die Integration gerade in dieser Gruppe besonders schwer ist, zeigt eine andere Studie, wonach besonders viele Tschetschenen in Österreich arbeitslos sind.