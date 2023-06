Lokale, über die man spricht: Das Lokal im Hof

Kürzlich ging mitSebastian Slavicek (davor Goldfisch &Brasserie Poldie) und Tamara Blümel (zuvor Schneiderei) ein neues Köche-Team an Bord, daseine moderne, fantasievoll-urbane Küche mit kräftigen Aromen bietet. Schön sämig und geschmacksintensiv gerätdie Spargelvelouté (8,50 €). Dunkel geröstete Pimientos de Padron (8,50 €) darf man in eine Paprikacreme mit rustikaler Rauchnote tunken. Ebenso gelungen: Die Gebeizte Lachsforelle (15,50 €), deren pikanter Beize-Ton durch die Süße dünn geschnittener Karotten kontrastiert wird. Das Spiel wiederholt sich zwischen Honig und Verjus in der Sauce, dazu kommt ein überraschender Akzent in Form einer Creme aus Forellenleber und Sepia-Tinte. Donauland Lamm wird einerseits geschmort, andererseits prachtvoll rosig gebraten serviert (23 €), Schafmilchjoghurt und grobkörniger Senf geben ihm eine spannende Würze. Etwas gar mild fällt indes der Kalbstafelspitz mit Petersil-Erdäpfelstampf (22 €) aus, doch wer zum Safranrisotto (18 €) greift, kann sich über eine leuchtend gelbe cremige Köstlichkeit freuen.