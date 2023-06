Drei Monate Haft für„absolute Wahnsinnstat“

Einen „Aussetzer“, ein „Blackout“ nannte Verteidiger Johannes Hebenstreit das, was sich sein Mandant (20) am 13. März im Tennengau geleistet hat. Der junge Berufssoldat war mit seiner Freundin in einem nicht zugelassenen Toyota GT86 unterwegs – ohne Führerschein. Den Sportwagen hat er von seiner Mutter geerbt. Heute ist das Auto nur noch ein Haufen Schrott. Die Polizei wollte den 20-Jährigen in Scheffau anhalten. Als „Amokfahrt“ bezeichnete der Richter das, was dem Anhalteversuch folgte.