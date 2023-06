Geld für „ÖVP-Günstlinge“: SPÖ greift Brunner an

Überförderungen in der Höhe von bis zu 117 Millionen Euro

Der Rechnungshof hatte einige große Kritikpunkte an der COFAG gefunden und deren Auflösung gefordert. Etwa sei die Dokumentation, was die Notwendigkeit der Gründung der Fördergesellschaft anbelangt, im Finanzministerium unzureichend gewesen. Bei der Schaffung war noch Brunner-Vorgänger Gernot Blümel (ÖVP) zuständig. Auch hohe Beratergelder und teilweise Überförderungen standen unter anderem unter RH-Kritik. Die Prüfer hatten in ihrem Bericht im Oktober 2022 konkret Überförderungen bis zu 117 Millionen Euro geortet. 36 Millionen Euro flossen für externe Berater.