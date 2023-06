Alte Geschichten statt Einigkeit gegen Stromwucher

Einigkeit beim Rückkauf von Kelag-Anteilen

Und in der ganzen Diskussion gab es dann doch noch eine Einigkeit zwischen ÖVP und FPÖ. Beide brachten einen Antrag zum Rückkauf der Kelag-Anteile ein. „In Zeiten von Energiemangel und Höchstpreisen ist ein solcher Rückkauf von großer Bedeutung und sollte wie zuletzt in der Steiermark auch in Kärnten angestrebt werden“, so Angerer.