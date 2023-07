Wie Kalendermacher aus NÖ uns tagtäglich erinnern

Er steht bei uns auf dem Schreibtisch im Büro, hängt in unserer Küche an der Wand oder ist stets in der Handtasche griffbereit: der Kalender. Auch wenn er es im digitalen Zeitalter womöglich nicht so einfach hat, erinnert er täglich tausende Menschen an ihre Termine. Und das schon seit 100 Jahren. Mit seinen Kalendern „zum Angreifen“ liegt das Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich auch hoch im Kurs: Millionen Kalender werden jährlich für die größten internationalen und heimischen Unternehmen produziert.