130 Millionen Euro für steirisches Spitalspersonal

Verhandlungen bis tief in die Nacht

Bereits in der Vorwoche berichtete Zentralbetriebsratchef Michael Tripolt von äußerst engagierten Verhandlungen, die bis tief in die Nacht dauerten - nun wurde das Paket fertig geschnürt und bei Betriebsversammlungen präsentiert. In Summe gibt es pro Jahr 130 Millionen Euro zusätzlich für das Personal (44 Millionen Euro für Ärzte, 62 Millionen Euro für Pflege- und medizinisch-technisches Personal, 20 Millionen Euro für die Anrechnung von Vordienstzeiten)!