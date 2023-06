Drexler über Kurz: „Ich bin keiner, der nachtritt“

„Krone“:Genau heute vor einem Jahr hat Ihr Vorgänger Hermann Schützenhöfer angekündigt, das Amt an Sie zu übergeben. Was ist Ihnen in diesen Monaten gelungen?

Christopher Drexler: Dass ich in den vergangenen Monaten mit sehr vielen Menschen Gespräche führen konnte, ist mir besonders wichtig: So erfährt man hautnah und direkt, wo der Schuh drückt. Diese Sorgen gilt es ernstzunehmen, und Aufgabe der Politik ist es dann, Lösungen zu finden. Froh bin ich auch darüber, dass wir ein großes Kindergarten-Paket verabschieden und die Anteile an der Energie Steiermark zurückkaufen konnten. Und ein großer Meilenstein ist das neue steirische Sachprogramm zur Fotovoltaik, weil Klimaschutz die große Herausforderung dieser Epoche ist.