Spitäler: „Wir bluten aus, und alle schauen zu“

Alle drei Monate ein Prozent weniger Pfleger

Was den Mediziner besonders stört: „Wir verzeichnen mittlerweile in der Kages einen Nettoverlust an Diplomkrankenpflegern von durchschnittlich einem Prozent pro Quartal – und trotz der vielen Abgänge sowie der wachsenden Unzufriedenheit der zurückbleibenden Mannschaft haben Management und Eigentümer (Land Stmk., Anm. d. Red.) bis heute keinen Krisenplan vorgelegt. Wir bluten aus, und alle schauen dabei zu“, findet Tripolt ungewöhnlich scharfe Worte.