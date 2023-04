„Gefahr in Verzug bei weiteren Bettenschließungen“

Brennpunkt Innere Medizin Graz

„Jede fünfte Diplompflegerin fehlt. Deshalb ist jedes dritte Bett gesperrt, und jeder sechste Notfallpatient kann nicht aufgenommen werden“, sagt Alexander Rosenkranz, Vorstand der Inneren Medizin an der Grazer Uni-Klinik. „Jeden Tag in der Früh stimmen wir uns mit anderen Häusern ab, wer wie viele Betten frei hat.“ Rund 200 Patienten müssten monatlich in andere steirische Spitäler überstellt werden. „Es geht so nicht mehr! Bei weiteren Bettenschließungen besteht Gefahr in Verzug.“