Leichte Entspannung bei Asylanträgen in Vorarlberg

Nur Wien und das Burgenland erfüllen Quote

Dennoch erfüllt Vorarlberg die vom Bund vorgeschriebene Asylquote nach wie vor nicht. Das Ländle steht zwar nach den Musterschülern Wien und Burgenland an dritter Stelle der Quotenerfüllung, bringt es aber dennoch nur auf 86,7 Prozent. Argumentiert wird wie gewohnt mit der Wohnungssituation im Land. „Geeignete Unterkünfte sind nicht in entsprechender Anzahl vorhanden“. Der Wohnungsmarkt sei „sehr angespannt“, kaum noch Quartiere akquirierbar.