Unisex-WCs

In Berlin soll es hinkünftig nur noch ein Klo geben. Ich muss das präzisieren: Im berühmten Pergamonmuseum soll es nur noch ein Klo geben, und zwar für Männlein und Weiblein und alle anderen 73 Geschlechter, die es gegenwärtig mit Stand Mai 2024 auf dieser Welt gibt. Es kommen ja monatlich neue hinzu. Man wolle damit die „binäre Aufteilung in Damen- und Herren-WCs aufbrechen“, verkündete die Leitung der Staatlichen Museen zu Berlin. Also ein WC für alle. Weil das Pergamonmuseum derzeit geschlossen ist, ist noch keine Gefahr in Verzug. Es wird renoviert und soll frühestens im Jahr 2037 wieder vollständig öffnen, berichtet der „Spiegel“. Allerdings könnte die Sanierung noch bis 2043 dauern.