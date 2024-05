Prügel, weil Ehefrau die Scheidung wollte

Nötigung, gefährliche Drohung und schwere Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft Feldkirch dem bislang Unbescholtenen vor. Im Zeitraum Oktober 2022 bis Frühling 2023 soll der im Montafon wohnhafte Konventionsflüchtling immer wieder gegen seine Frau und das gemeinsame Kind gewalttätig geworden sein. Was der Angeklagte im Prozess am Freitag allerdings bestreitet: Von den zehn Jahren Ehe seien nur die letzten beiden nicht gut gelaufen, so der Syrer. Und mit „nicht gut gelaufen“ meint er die Beziehung seiner Frau zu einem anderen Mann. „Ich kam alleine nach Österreich. Es war geplant, dass sie und die Kleine nachkommen. Doch meine Frau hat sich nicht an die Abmachung gehalten“, fasst der 29-Jährige die Situation zusammen. „Daraufhin haben wir beide den Entschluss gefasst, uns scheiden zu lassen“, ergänzt er und betont, weder seine Frau noch das gemeinsame Kind jemals geschlagen zu haben.