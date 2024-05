Heraf wirft keinen Blick auf das Smartphone

Da es im Fußball Sieg, Remis und Niederlage gibt, sind in zwei Spielen (Lustenau – BW Linz und WSG Tirol – SCR Altach) insgesamt sechs verschiedene Resultate möglich. Dass beide Ergebnisse genau so eintreten (Sieg Lustenau, Niederlage Altach) hat also eine mathematische Wahrscheinlichkeit von 16,67 Prozent.