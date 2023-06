Italien will gefährliche Online-Challenges stoppen

Ein fünf Jahre alter Bub ist vergangene Woche bei einem schweren Verkehrsunfall in Rom getötet worden. Verursacht wurde der Crash von einer Gruppe junger Erwachsener, die offenbar ihre Fahrt für eine sogenannte Challenge für YouTube filmten (siehe Video oben). Gegen derartig gefährliche Online-Challenges in den sozialen Medien will die italienische Politik jetzt vorgehen, mehrere Parteien fordern schwere Strafen für die Anstiftung dazu.