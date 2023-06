Bub (5) musste wegen YouTube-Challenge sterben

Dramatischer Verkehrsunfall am Mittwoch in Rom: Ein Lamborghini-SUV krachte in einen Kleinwagen, dabei starb ein erst fünf Jahre alter Bub. Die Mutter und die drei Jahre alte Schwester des Buben wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Behörden mit. Ursache für den Crash soll eine Challenge für ein YouTube-Video sein ...