Alpen erschweren Vögeln die Flucht vor Klimawandel

Betroffen von den Hindernissen seien etwa Vögel in den Alpen, wie der Schneesperling, das Alpenschneehuhn oder der Bergpieper. Diese Arten ziehen es vor, in den ihnen bekannten alpinen Höhenlagen zu bleiben. Das Durchqueren eines tiefer gelegenen Tals kann für sie schwierig werden. Sorgen bereitet der Forscherin auch die Vogelwelt in Küstengebieten. „Die Vogelwelt in Küstengebieten besteht oft aus seltenen Arten“, sagte Bosco.