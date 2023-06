Kourtney Kardashian zeigt stolz ihren Babybauch

Langer Weg zum Wunschkind

Für Kourtney Kardashian und Travis Barker geht mit der Schwangerschaft ein lang gehegter Traum in Erfüllung. In der Vergangenheit hatte das Paar, das sich 2022 unter anderem in Las Vegas und Italien das Jawort gegeben hatte, in „The Kardashians“ offen über ihren Kinderwunsch und den schwierigen Weg dorthin - unter anderem durch künstliche Befruchtung - gesprochen.