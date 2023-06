Almhütten vor kulinarischer Gratwanderung

Fleisch? Esse ich, selten. Eigentlich nur dann, wenn mir danach ist. So schmeckt es jedes Mal besonders und gut. Es schreibt mir keiner vor, wann und ob ich Fleisch zu essen habe. Zugegeben: Auf der Franz-Fischer-Hütte, der ersten veganen ihrer Art im Alpenraum, gibt es keine freie Wahl. Ausschließlich Veganes und Vegetarisches steht auf dem Speiseplan. Gut so. Es gibt rund 1000 Berg- und Almhütten in Österreich. Wer beim Wandern ausgerechnet auf der hippen Franz-Fischer-Hütte landet, sich von den fleischlosen Köstlichkeiten nicht überzeugen lässt und zudem die Chuzpe besitzt, sich darüber aufzuregen, dem sei gesagt: Bitte die Bergtour das nächste Mal besser planen!