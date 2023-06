Das sind die besten regionalen Greißler im Land

Zu den Siegerläden des Wettbewerbs „Regionalladen des Jahres“ zählen im Waldviertel in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung Das WILLma e.U., der kleine Laden und Café in Krems a. d. Donau und in der Kategorie Selbstbedienungsladen Waldviertel 2Go mit Standorten in Maria Taferl und Würnsdorf. Im Weinviertel siegte in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung ADAMAH BioLaden in Glinzendorf, bei den Selbstbedienungsläden Biobeerengarten Hummel in Loosdorf. Im Mostviertel in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung gewann der Regionalladen Nah Guat in Scheibbs, bei den Selbstbedienungsläden der Sonnenladen, Dorfladen St. Pantaleon in St. Pantaleon-Erla. Im Industrieviertel ging der Sieg in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung an BIOhof Schlager in Mollram, der Dorfladen Lichtenegg gewann bei den Selbstbedienungsläden. In NÖ-Mitte in der Kategorie Regionalladen mit Bedienung führte kein Weg an Abhof Höfinger in Ollern vorbei. Beim Selbstbedienungsladen war Pepi Oma‘s Speis in Rottersdorf siegreich.