Auböck zufrieden: „Gab schon gute erste Schritte“

Auböck ist zuversichtlich, dass es in Belgrad gut klappen werde und zählt sich zum Kreis der 400-m-Medaillenanwärter. „Es hat ja schon eine Veränderung stattgefunden, aber es ist immer ein Prozess. Ich mache mir da keine Sorgen – wenn ich so wie im Moment schwimme -, dass es bei der EM nicht gut laufen wird.“ Positiv jedenfalls sei, dass es dann noch einmal vier, fünf Wochen bis Olympia seien. „Dass wir dann genau sehen in so einer extremen Stresssituation wie bei der EM, was funktioniert und was funktioniert nicht. Dass ich dann noch vier Wochen habe, das ist schon ein Luxus.“