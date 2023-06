„Daj mi daj“: 100 Jahre Tamburizza im Burgenland

Die Reise eines Instruments

Im 14. Jahrhunderte gelangte die Tamburizza auf den Balkan und dann im 16. Jahrhundert im Zuge der Türkenkriege und der daraus resultierenden Völkerwanderung aus Dalmatien in das damalige Königreich Ungarn, in unsere Breiten. 1888 wurde sie bei der Weltausstellung in Wien präsentiert, 1923 brachten die Studenten Lorenz Karall, Mate Ferzin und Rudolf Klaudusz, die Mitglieder des Kroatischen Kulturvereines in Wien waren, die ersten Instrumente ins Burgenland. Noch im selben Jahr gründete in Baumgarten der damalige Schuldirektor Slavko Marhold die erste Tamburizza-Gruppe des Landes.