Vizeklubchefin gegen etwaige Koalition mit ÖVP

„Werden verhandeln, wenn Wahlergebnis da ist“

Hingegen will auch Herr an der von SPÖ-Chef Andreas Babler präferierten Ampelkoalition festhalten. Auf die Frage, ob es sie beunruhige, dass die NEOS dies wegen Babler derzeit nahezu ausschließen, meinte Herr in der „Presse am Sonntag“: „Wir werden das verhandeln, wenn das Wahlergebnis da ist.“