Jetzt strafen sich ÖVP und SPÖ gegenseitig Lügen

„Skandal ist frei erfunden“

Schwarzer Konter von Gepp: „Der angebliche Baustopp wurde von der SPÖ frei erfunden!“ Derzeit gebe es 7650 geförderte Wohneinheiten in verschiedenen Planungs- und Bauphasen. „Nirgendwo in Österreich gibt es so viele geförderte Wohnungen wie bei uns, in keinem anderen Bundesland sind die Kosten so günstig“, so der ÖVP-Mandatar. In Richtung des designierten SPÖ-Obmannes sagt er: „Das, was Sven Hergovich tut, ist typisch für ihn: Von Niederösterreich keinen blassen Schimmer und immer laut Skandal schreien!“