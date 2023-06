Weißhaidinger holte sich „Rückenwind für WM“

Auf der zweiten Station der fünfteiligen Austrian Top-Meeting-Serie der Leichtathleten hat Lukas Weißhaidinger einen ungefährdeten Favoritensieg gefeiert. Das Diskus-Ass siegte in Graz am Freitag in 66,90 m klar vor dem deutschen 2016-Olympiasieger Christoph Harting (63,22). „Es war sicher mein bester Wettkampf bei Rückenwind und mit langer Hose, besser hätte ich heute nicht werfen können“, freute sich Weißhaidinger über „Rückenwind für die WM“ im August.