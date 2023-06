„Ich warte auf die richtige Chance“

In Salzburg war es kein Scheich, sondern ein Mäzen, der eingestiegen ist. Inwieweit hat der Meister sich inzwischen von der Abhängigkeit Red Bulls emanzipiert durch die regelmäßige Teilnahme an der Königsklasse und lukrative Spielertransfers?

Ohne den Einstieg von Red Bull wüsste ich nicht, ob Salzburg überhaupt in der Bundesliga spielen würde. Dieses Erfolgsmodell hat in den letzten Jahren zu greifen begonnen und finanziert sich inzwischen sehr gut durch Spielerverkäufe, auch wenn die von manchem Fan nicht gerne gesehen werden. Ohne unsere Liga schlechtreden zu wollen – sie macht eine gute Entwicklung -, aber die Spieler, die in jungen Jahren in der Champions League spielen können, sind einfach reif für eine Topliga.