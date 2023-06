Das Zeugnis für die Salzburger Meisterkicker

Für Van der Brempt blätterten die Bullen fünf Millionen hin. Zu Saisonbeginn rechts hinten gesetzt, verlor er einen Stammplatz rasch an Dedic - und konnte ihn nie zurückgewinnen. Onguéné kam leihweise, um Spielpraxis zu sammeln - und stand keine einzige Minute am Platz. Was nicht nur an einer hartnäckigen Verletzung lag. Seine Rückkehr war ein großes Missverständnis.