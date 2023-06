So plant Architekt Freund die Zukunft des Meisters

Entspannt, gelöst, gut gelaunt. So präsentierte sich Christoph Freund, als ihn die „Krone“ besuchte. Überraschend kam das nicht, schließlich holten seine Bullen den zehnten Meistertitel in Serie. Besonders belohnen will er sich dafür nicht, dafür gehörte er traditionell zu den größten Partytigern bei der Teamfeier. „Die größte Belohnung ist, wenn wir Titel gewinnen. Dann feiere ich das auch mal richtig“, grinst er. Und sprach im Interview über ...