Unbekannte brachen in Wohnhaus in Golling ein

Über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoß in ein Wohnhaus in Golling eingestiegen sind Unbekannte am Sonntagvormittag. Sie durchsuchten alle Räume und nahmen gleich mehrere Wertgegenstände und Bargeld im vierstelligen Bereich mit. Um das Haus zu verlassen, wurde die Hintertür mit Gewalt aufgebrochen.