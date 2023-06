Westachse macht sich stark für’s Wohnen

Lobbying für Wasserkraft

Weiters sprachen sich die zwei Landeshauptmänner für die Wiedereinführung der Absetzbarkeit von Ausgaben zur Wohnraum-Schaffung in der Arbeitnehmerveranlagung aus, also für die sogenannten „Topfsonderausgaben“. Aber nicht nur an Wien, sondern auch an Brüssel wollen sich Wallner und Mattle verstärkt wenden. Insbesondere soll das Lobbying für die Wasserkraft vorangetrieben werden. Ziel sei, dass Pumpspeicherkraftwerke als „grüne Energie“ anerkannt werden. Damit könnten nämlich Projekte wie das anstehende Lünerseewerk II priorisiert und beschleunigt werden, was wiederum für die Energiewende dringend nötig sei - neben dem verstärkten Ausbau von Photovoltaik.