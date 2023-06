Die Mayerin wagt sich weit aus ihrer Komfortzone

Neue Türen öffnen

Im Titelsong „Liebe“ singt die Mayerin „was wir brauchen ist Mut statt Angst“. Eine Ode an die Zwischenmenschlichkeit und für Empathie in Zeiten der Spaltung und des Auseinanderdividierens. Sie erschafft mit jedem Song ein eigenes Themenuniversum, das sich stets um die großen und kleinen Probleme des Alltags dreht. Die Texte fließen in einen zeitgemäß-poppigen Sound ein, der sich bewusst von der eigenen Vergangenheit wegbewegt und der Künstlerin neue Türen öffnet. Wichtig ist ihr die Menschlichkeit nicht nur in den Texten, sondern auch bei den Songs an sich. „Unsere Gesellschaft ist gerade so weit weg von Freiheit und Liebe und so nah an Kontrolle, dass mir ganz mulmig wird.“ So erschafft sie Musik, die sich entgegen der KI-Trends und populären Playlists stellt.