Teurer Genuss: Warum Eis heuer so viel kostet

Die Eis-Anbieter kämpfen heuer an vielen Fronten: Das Wetter zum Saisonstart war seit zehn Jahren nicht so schlecht und diverse Faktoren treiben die Herstellungskosten in die Höhe. Die meisten Salons haben daher die Preise um zehn bis 20 Cent pro Kugel erhöht - knapp drei Euro müssen Kunden mancherorts für ihr Lieblingseis zahlen. Was dahintersteckt.