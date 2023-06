Polizei stellte ein diebisches Quartett

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, gelang der Exekutive am Fronleichnamstag ein Schlag gegen Fahrraddiebe. Erst wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er vor dem Altersheim in Innerbraz (Vorarlberg) das Schloss eines dort abgestellten E-Bikes aufbrach, sich auf das Fahrrad schwang und damit in Richtung Arlberg flüchtete. Schließlich stieg der Radler in ein Auto um. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen stoppten Beamte aus Lech schließlich das Fahrzeug in Stuben.