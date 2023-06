Stier nach „Rangelei“ in Spaltenboden gefangen

Normalerweise finden Stierkämpfe ja im sonnigen Süden statt. Dabei stehen sich Matador und Tier Auge in Auge gegenüber. Einen Fight der etwas anderen Art lieferte sich jüngst ein Stier in Obererla im Bezirk Melk. Denn bei einer „Rangelei“ mit einem Artgenossen zog das 500 Kilo schwere Rindvieh leider den Kürzeren und verschwand daraufhin umgehend in der Versenkung. Genauer gesagt im Spaltenboden, der aufgrund des tierischen Gefechts plötzlich nachgab.