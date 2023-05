NÖ: Katze von Feuerwehr aus Rauchfang gestemmt

Ein Happy End gab es in einem Vermisstenfall in Korneuburg, in Niederösterreich. Eine Katze mit dem Namen „Coco“ wurde seit dem 6. Mai verzweifelt gesucht. Gefunden wurde das Haustier dann in einem Rauchfang. Indem die Feuerwehr die Mauer des Rauchfangs aufstemmte, konnte die Katze gerettet werden.