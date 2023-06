Nach Drohungen: Bürgermeisterin zieht in Kaserne

Die Bürgermeisterin einer der gefährlichsten Städte in Mexiko zieht aus Sicherheitsgründen in eine Militärkaserne um. Die Regierungschefin der nordwestlichen Stadt Tijuana an der US-Grenze, Montserrat Caballero, sei von Verbrechersyndikaten bedroht worden und werde deshalb geschützt, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag.