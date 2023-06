Neue SPÖ-Zentrale ++ Wilde Verfolgungsjagd

Am Dienstag präsentierte der frisch gewählte Vorsitzende der SPÖ, Andreas Babler, sein Personalpaket. Es wurde von den Gremien einstimmig angenommen. Wie angekündigt, wurde sein Team weiblicher und linker aufgestellt. Und: Zu einem gefährlichen Fluchtversuch ist es Dienstagvormittag im Burgenland gekommen. Ein Schlepper war mit einem weißen Kastenwagen, in dem sich insgesamt 22 Migranten befanden auf der Flucht vor der Polizei. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Dienstag, den 13. Juni, mit Stefana Madjarov.