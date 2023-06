Bekiffter Pensionist erschießt Elfjährige

Schwester konnte fliehen

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann in dem kleinen Örtchen Plonévez-du-Faou am Samstagabend „unvermittelt eine Waffe gezogen“ und auf die britische Familie in deren Garten geschossen, sagte Miansoni. Dabei wurde das elfjährige Mädchen getötet und die Eltern schwer verletzt. Die achtjährige Schwester konnte fliehen.