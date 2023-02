Nachbar zu laut: Mann zückt Messer und sticht zu

Ein anscheinend seit Längerem schwelender Nachbarschaftsstreit zwischen einem 37-jährigem Afghanen und seinem 39-jährigem Kontrahenten dürfte Dienstagabend in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf endgültig eskaliert sein. Nachdem die beiden Männer gegen 19 Uhr am Gartenzaun aneinandergeraten waren, zückte der 37-Jährige plötzlich ein Messer und stach in blinder Wut zu.