Wieder Drohnenattacke in Russland: Drei Verletzte

Der Telegram-Kanal „Ransche vsjech. Nu potschti“ („Schneller als alle. Naja, fast“) gibt an, die Drohne sei abgeschossen worden und dann in das Gebäude gekracht. Der Telegram-Kanal „Baza“ schreibt wiederum, das Fluggerät habe an Höhe verloren und deswegen das Haus erwischt.