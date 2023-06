Treat Williams nach Motorrad-Unfall gestorben

Mit „Hair“ zum Star

Williams feierte 1979 in der Hauptrolle als charismatischer Hippie George Berger in Milos Formans Musical-Verfilmung „Hair“ seinen Durchbruch in Hollywood. Er wurde für einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Steven Spielberg holte ihn für die Komödie „1941 - Wo bitte geht‘s nach Hollywood“ (1979) vor die Kamera, Sidney Lumet für den Krimi „Prince of the City“ (1981).