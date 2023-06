Bergsteiger rutscht ab - Stunden später gerettet

Der Salzburger war am Vormittag zu einer Bergtour zum Traunspitz Hörndl in den Loferer Steinbergen aufgebrochen. Unterhalb des Rotschädls rutschte er auf einer Höhe von 2.130 Metern auf Schnee knapp 200 Höhenmeter den Hang hinunter. Durch Felsen unter der Schneedecke zog sich der Mann Verletzungen am Kopf und am Körper zu.