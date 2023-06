So müssen die ORF-Mitarbeiter künfig sprechen

Sonderzeichen nur in sozialen Netzwerken

Der ORF duldet Sonderzeichen im geschriebenen Wort ausschließlich in sozialen Netzwerken, spezifischen Webauftritten wie fm4.ORF.at („ORF.at ist ausgeschlossen“) oder auch in Mails. Der Schrägstrich („Teilnehmer/-innen“) sei dagegen problematisch. Verhindert die Länge eines Inserts gendergerechte Sprache, ist sowohl der Gebrauch der femininen oder der maskulinen Form zulässig. Ist der Frauenanteil hoch, sollte an die feminine Form gedacht werden, so die Empfehlung.