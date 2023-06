Hotelzimmer steuern sich mit Sensoren selbst

Licht, Heizung, Klimaanlage - all das kostet Energie und damit Geld, von den Auswirkungen auf die Umwelt ganz zu schweigen. Das will die Schani-Hotels-Gruppe ändern: Ab 2024 soll das Hotel gegenüber der UNO-City mit voll automatisierten Zimmern ausgestattet sein, die selbst „wissen“, was Gäste wollen, und so auch bis zu 60 Prozent der bisher benötigten Energie sparen helfen.