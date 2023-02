Fünf neue Luxushotels: Krieg der Sterne in Wien

Tourist müsste man sein. Offenbar gibt es immer noch genug Menschen, die in Wien pro Nacht das bezahlen wollen, was andere für ihre Monatsmiete beiseitelegen müssen: Luxushotels sprießen derzeit aus dem Boden wie die sprichwörtlichen Schwammerl. Bis 2025 soll die Hauptstadt - mit dann fünf neuen Fünfsternhotels (siehe Grafik) - die Grenze von 10.000 Betten in der besten Hotelkategorie durchbrochen haben.