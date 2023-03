Neues Hotel will mit Wiener Charme punkten

Palais Henckel von Donnersmarck - Parkring 14

Bauherr des Palais am Parkring 14 war der Industrielle Hugo Henckel von Donnersmarck, der es als Geschenk für seine zweite Frau Laura, geboren als Gräfin Kaszongi, in den Jahren 1871/1872, bauen ließ. Das Palais wurde von den berühmten Wiener Palais Architekten August Schwendenwein und Johann Romano entworfen. Die großen hölzernen Vorder- und Hintertüren wurden geöffnet und ermöglichten es den Pferdekutschen, die Gäste direkt vor den Haupteingang des Gebäudes zu bringen.

In dem Palais wohnte danach einige Zeit Graf Edmund Zichy (Wien 1811 bis 1894 Wien), der eine bedeutende Persönlichkeit der Ringstraßengesellschaft und Förderer von Kunst und Wissenschaft war. In seiner Wohnung waren große Teppiche, die er selbst entwarf. Bekannt war vor allem die Sammlung indischer und chinesischer Bronzen. Im Jahr 1906 wurde das Palais, nachdem Gräfin Zichy verstorben war, an den Grafen Mir verkauft. Am Giebel ist noch das Monogramm M in der Grafenkrone sichtbar. Als der Graf starb, verkaufte es seine Witwe 1917 an Alberto Marquis de Hohenkubin, der das Haus aber nur selten bewohnte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus geplündert und beschädigt und im Jahr 1975 an die Erben des 1972 verstorbenen Marquis weitergegeben. Zu dieser Zeit stand das Haus aber bereits leer. Die Erben verkauften es zwei Jahre später an die Gemeinde Wien und in den Jahren 1983 bis 1985 wurde es vom Architekturbüro Pfeffer Consult in ein Hotel umgebaut. Gemeinsam mit dem benachbarten Palais Leitenberger beherbergten beide Häuser bis Ende 2013 das Radisson Blu Palais Hotel.

Palais Leitenberger - Parkring 16

Das Palais Leitenberger ist ein 1871/72 in Wien im Auftrag von Freiherr Friedrich Franz Josef von Leitenberger (1837-1899), Ehrenpräsident des Verbandes der Baumwollindustriellen, errichtetes Ringstraßenpalais und wurde von Architekt Ludwig Zettl erbaut, der eigentlich besonders berühmt für seine Spitalsbauten war. Es stellt eines der letzten original erhaltenen Palais aus der Zeit des Historismus dar. Teile der Prunkräume, die heute für die Gäste des Almanac Palais Vienna als Meetingräume dienen, wurden früher von Adelsfamilie als Wohnraum genutzt.

Als Helene von Leitenberger im Alter von 89 Jahren im Jahr 1932 verstorben war, hatte sie ihren Gatten und ihren Sohn bei weitem überlebt und residierte weiterhin in der prunkvollen Umgebung ihres Palais ohne den prächtigen Rahmen zu verändern: repräsentative Möbel, schweren Stoffvorhänge, Etageren, Nippes, Spiegel, Kristallluster und Bric-a-brac-Gegenstände. Mit Ausnahme der Gemälde, die fast durchwegs von Wiener oder deutschen Malern entworfen wurden, stammt das meiste aus Paris. Auch unter den Marmorarbeiten und Porzellanen findet sich viel Wertvolles sowie unter den Gemälden, hier sind besonders die Werke von Makart und Gabriel Max, sowie von Heinrich Lossow, dessen bekannte Rokokobilder im München der Siebziger- und Achtziger-jahre hochgeschätzt waren. Der Nachlass von Baronin Helene Leitenberger wurde 1933 versteigert.

Das Gebäude geriet im Lauf der Jahrzehnte aber in immer schlechteren Zustand. Zuletzt stand das Gebäude zum größten Teil leer. Die Sternparkettböden waren verrottet, Massivholztüren lackiert, Bilder übermalt. In den Jahren 1991 bis 1993 wurde das Palais Leitenberger im Zuge der Restaurierungsarbeiten vom neuen Pächter Radisson SAS originalgetreu restauriert und mit dem benachbarten Palais Henckel von Donnersmarck baulich verbunden. Bis 2013 befand sich ein Hotel in den beiden Palais.