Heraf ließ ein letztes Mal die Defensive glänzen

Kapitän Kristijan Makovec durfte im Anschluss den Meisterpokal in Empfang nehmen, Bischofshofen stand Spalier. Frenetisch gefeiert vom schwarz-weißen Anhang, die Freude über den Aufstieg riesengroß. „Es ist beeindruckend für mich zu sehen, wo wir am Anfang der Saison waren und wo wir jetzt stehen“, sagte der stolze SW-Kapitän - der bald mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung für Liga zwei geht.