Doskozilianer-Widerstand | Weiße Weste

Doskozilianer-Widerstand. Was haben wir in den letzten Tagen nicht alles gehört aus der einstigen „roten Reichshälfte“, die längst auf ein Fünftel geschrumpft ist. Man werde nach den vom Kampf zwischen den Lagern geprägten Wochen jetzt aufeinander zugehen. Doch davon ist, nachdem nun feststeht, dass Andreas Babler der neue Kopf an der Spitze der Partei ist, herzlich wenig zu spüren. Vor allem die Doskozilianer scheinen nicht bereit, sich dem linken Traiskirchner Bürgermeister unterzuordnen und leisten Widerstand. Der Tiroler SPÖ-Chef Dornauer etwa spricht von „meiner Migrationspolitik“, die er künftig auch als Ausrichtung der Bundespartei einfordert. Babler repliziert, dass er damit nicht viel anfangen könne - es müsse eine „sozialdemokratische Migrationspolitik“ geben. Aufmüpfig zeigt sich auch der Salzburger Landesparteichef Egger, der erst vor wenigen Wochen das historisch schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten in Salzburg eingefahren hat. Er verlangt unter anderem, dass die Landesparteien in der Parteizentrale und in den Büros des Parlamentsklubs „gut repräsentiert“ sein müssten. Unterdessen herrschte beim turnusmäßigen Landeshauptleutetreffen im Burgenland Eiszeit zwischen dem Wiener SPÖ-Bürgermeister Ludwig und dem Gastgeber Doskozil - der nicht zuletzt wegen der Wiener Ablehnung „Doch-Nicht-Bundesparteiobmann“ schwänzte sogar das Abendessen mit seinen Kollegen. Na, Prost und Mahlzeit, SPÖ!